Cane rimane intrappolato su uno scoglio del fiume Alcantara: straordinario salvataggio dei Vigili del Fuoco

18 Marzo 2019 19:51

Straordinario salvataggio dei vigili del fuoco: portato in salvo cane rimasto bloccato su uno scoglio che affiorava dal fiume Alcantara

Finale a lieto fine per un cane rimasto bloccato su uno scoglio che affiorava dal letto del fiume Alcantara. I vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e del nucleo di Catania sono intervenuti riuscendo a trarlo in salvo. Alcune persone hanno notato il cane in difficoltà e allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco, che ha richiesto l’intervento dell’elinucleo in servizio a Fontanarossa e giunto in elicottero. I pompieri sono riusciti a salvarlo calando una scala e posizionandola tra lo scoglio e la riva.

