Caltanissetta piange Don Sorce, è morto il fondatore della Casa famiglia Rosetta. Cordoglio dell’onorevole Ars Mancuso

4 Marzo 2019 19:47

Caltanissetta piange Don Sorce, Mancuso(FI): “Esempio sublime di umiltà, sempre dalla parte dei più deboli”

È morto, all’età di 74 anni, Don Sorce, fondatore dell’associazione Casa famiglia Rosetta, struttura dedicata all’assistenza e la riabilitazione di disabili e malati. Lo ricorda con affetto il deputato nisseno dell’Ars Michele Mancuso (FI), che dichiara: “La morte di don Vincenzo, nisseno di Serradifalco e fondatore dell’associazione Casa famiglia Rosetta, accomuna tutta la Sicilia in un grande e immenso dolore per la perdita di uno dei suoi figli più sublimi. Il suo contributo in favore dei più deboli è di encomiabile valore. La sua vita è stata scandita dall’assistenza e la riabilitazione delle persone in difficoltà, distinguendosi nel sociale come persona umile e preparata. Un precursore dei tempi“.

Valuta questo articolo