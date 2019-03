Calabria: per lavori limitazioni al traffico lungo la SS106 var/a a Catanzaro

14 Marzo 2019 14:54

Necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Catanzaro per lavori

Per il completamento dei lavori di protezione del muro lungo la strada statale 106 Var/A, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Catanzaro. Nel dettaglio, a partire dalle ore 8:00 e fino alle ore 18:00 di lunedì 18 marzo 2019, sarà chiusa la rampa in ingresso dello svincolo ‘Barone’ in direzione Reggio Calabria-Taranto al km 14,100.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

