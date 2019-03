Calabria: migrante cammina sui binari dentro una galleria, denunciato 

8 Marzo 2019 18:11

Calabria: un uomo di 39 anni di origini marocchine e’ stato denunciato dagli agenti della Polfer di Paola per interruzione di pubblico servizio

Camminava all’interno di una galleria ferroviaria nei pressi della stazione di Acquappesa mentre stava per transitare un treno. Un uomo di 39 anni di origini marocchine, privo di documenti d’identita’, e’ stato denunciato dagli agenti della Polfer di Paola per interruzione di pubblico servizio. A comunicare ai poliziotti la presenza di una persona sui binari era stato il macchinista del treno che, solo per una circostanza fortunata, e’ riuscito ad azionare il meccanismo di frenatura rapida del convoglio, evitando di travolgere il trentanovenne. Agli agenti della Polfer l’uomo ha dichiarato di avere lasciato la baraccopoli di San Ferdinando, dove viveva, a causa delle operazioni di sgombero che si sono concluse ieri sera. E che, non avendo i soldi necessari per acquistare il biglietto per proseguire fino a Napoli, dove era diretto, avrebbe deciso di incamminarsi a piedi. Nei suoi confronti l’ufficio immigrazione della Questura di Cosenza ha emesso un provvedimento di espulsione, con l’intimazione a lasciare il territorio italiano.

