Calabria: la legge sulla doppia preferenza di genere approda in Consiglio Regionale, la soddisfazione di Caligiuri

5 Marzo 2019 22:20

Calabria, la legge sulla doppia preferenza di genere approda in Consiglio Regionale. Caligiuri: “rivolgo un accorato appello alle donne. Ritroviamoci tutte in Regione l’11 marzo”

“Pare che ci siamo. La Legge sulla doppia preferenza di genere approda in Consiglio Regionale, per la discussione nella seduta del prossimo 11 marzo. Un dibattito che la Calabria attende da molto tempo e, che comprende soprattutto donne di ogni schieramento politico. L’11 marzo scriverà una pagina di rottura con il passato? Scriverà una nuova pagina nella politica regionale calabrese? Vedremo”, è quanto scrive in una nota Maria Josè Caligiuri, responsabile Regionale Dipartimento Diritti umani e libertà civili di Forza Italia della Calabria e Dirigente Regionale del partito di Berlusconi. “Certamente valuteremo, se la maggioranza consiliare sarà compatta nel voto favorevole, senza trascurare il dato importante che nell’anno 2014, la legge sulla “doppia preferenza di genere”, è stato uno dei cavalli di battaglia nelle elezioni regionali. L’opposizione si regolerà di conseguenza. Rivolgo un accorato appello alle donne. Ritroviamoci tutte in Consiglio Regionale giorno 11, per rivendicare un nostro diritto. La rete femminile del Dipartimento sarà presente”, conclude.

