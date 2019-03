31 Marzo 2019 19:38

Orrore in Calabria: rinvenuto un cadavere con la testa mozzata, la morte potrebbe risalire a vari mesi fa

Macabro rinvenimento in Calabria dove il corpo senza vita, e con la testa mozzata, di un uomo è stato ritrovato nella mattinata di oggi in mezzo alla vegetazione nel comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro. Il cadavere è stato scoperto da un cittadino del posto che ha dato l’allarme. La morte, secondo un primo esame del medico legale, potrebbe risalire a vari mesi fa. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed il magistrato di turno.

