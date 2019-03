La Brexit non spaventa Milano: giornata positiva a Piazza Affari

29 Marzo 2019 23:01

Giornata estremamente positiva a Piazza Affari dove l’indice Mibtel chiude con un guadagno prossimo all’1% nel giorno della nuova bocciatura della Brexit

Nel giorno della nuova bocciatura della Brexit del parlamento inglese, è stata una giornata estremamente positiva a Piazza Affari dove l’indice Mibtel chiude con un guadagno prossimo all’1% (+0,97%).Tra i titoli, a Piazza Affari brinda Tim che chiude le contrattazioni in rialzo del 2,48% sulla scia della pace siglata in Assemblea tra Elliott e Vivendi. Guadagni anche per i titoli bancari, con Intesa Sanpaolo in progresso dello 0,32%. Bene anche Unicredit che ha chiuso in progresso dello 0,88%. Guadagni anche su Salini Impregilo con il titolo che ha chiuso in progresso dello 0,97% dopo l’annuncio dell’assegnazione di una commessa da oltre 600 milioni per la realizzazione di una nuova tratta della linea ferroviaria Napoli-Bari.

