Black out al Policlinico di Messina: i ringraziamenti del commissario Paino

25 Marzo 2019 12:06

Black out al Policlinico di Messina, fornitura elettrica ripristinata: i ringraziamenti del commissario straordinario del Papardo

Martedì scorso, con nota prot. n. 14264, la Prefettura di Messina ha comunicato che Domenica 24 Marzo, dalle ore 07,00 alle ore 15,00, sarebbe stato effettuato un distacco programmato dell’energia elettrica presso l’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino di Messina, con conseguente riduzione delle attività ordinarie e degli accessi in emergenza al Pronto Soccorso dello stesso nosocomio.

A seguito della comunicazione, da parte della A.O. U. Policlinico Gaetano Martino e della Prefettura di Messina, i l Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, Dott. Mario Paino, ha dato mandato al Direttore Sanitario Dott. Paolo Cardia di riunire l’Unità d’Emergenza.

Il Direttore Sanitario nella giornata del 20.03.2019 ha riunito l’Unità d’Emergenza convocando tutti i Responsabile delle Unità Operative, il Responsabile della CO. 118, i RR.II.DD.( Responsabili Infermieristici Dipartimentali) e i l Dirigente Responsabile della Direzione Medica.

Il Piano d’Emergenza ha previsto il potenziamento delle diverse qualifiche e professionalità con appositi contingenti di personale, predisponendo dei turni dalle ore 08,00 di sabato fino alle ore 16,00 di domenica al fine di garantire tutte le prestazioni in emergenza/urgenza dando anche mandato per la più ampia diffusione della relativa

tematica e la puntuale applicazione di quanto necessario.

Grazie al potenziamento dei turni, la garanzia dei reperibili la grande professionalità e collaborazione tutto è stato svolto con grande linearità. Il Commissario Straordinario del Papardo di Messina, Dott. Mario Paino, ringrazia tutti i coloro che hanno partecipato ed hanno permesso di fronteggiare tale emergenza con scrupolosità, professionalità e grande spirito di appartenenza.

