Black out a Messina: interi quartieri senza luce

6 Marzo 2019 18:22

Black out nel pomeriggio a Messina: disservizi dalla zona nord al centro

Blackout questo pomeriggio a Messina. Poco prima delle 18 le zone dell’Annunziata, San Licandro e del centro città sono rimaste al buio. Un guasto alla rete elettrica ha lasciato al buio anche gli uffici di Palazzo Zanca per svariati minuti. Numerose le segnalazioni e le richieste di soccorso ai vigili del Fuoco: diverse persone sarebbero rimaste intrappolate negli ascensori. In alcune zone il black out è durato oltre 30 minuti. Nella zona nord l’erogazione dell’energia elettrica è stata ripristinata pochi minuti fa, ma in alcune zone, come l’Annunziata e Gravitelli, le abitazioni e gli esercizi commerciali sono ancora al buio. Disagi anche in strada, dove non solo è assente la pubblica illuminazione, ma anche i semafori hanno smesso di funzionare. La polizia municipale raccomanda massima prudenza. L’assessore Massimo Minutoli contattato al telefono pochi minuti fa conferma che si è trattato di un grosso guasto: la protezione civile- riferisce l’assessore- è in allerta e i tecnici Enel di Catania sono al lavoro per risolvere la problematica.

