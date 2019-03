Black out generale di Facebook, WhatsApp e Instagram: da ore risultano fuori uso

13 Marzo 2019 20:25

Da questo pomeriggio i social più utilizzati al mondo come Facebook, WhatsApp e Instagram sono down

Black out generale da questo pomeriggio dei social più utilizzati al mondo come Facebook, WhatsApp e Instagram. Gli utenti stanno tentando, senza successo, ad accedere ma i contenuti risultano non accessibili. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. “Facebook tornerà presto”, è il messaggio comparso ad alcuni iscritti che oggi non sono riusciti ad accedere al servizio. Il motivo, secondo i dettagli diramati, è “manutenzione in corso”, con la promessa che in qualche minuto l’emergenza “verrà risolta“. Infine: “Grazie per la pazienza mentre miglioriamo il sito.”

