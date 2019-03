Beppe Grillo al Teatro Cilea di Reggio Calabria: “al posto della TAV facciamo il Ponte sullo Streetto”

13 Marzo 2019 22:27

Beppe Grillo a Reggio Calabria: “facciamo il Ponte sullo Stretto al posto della TAV”

“Questa della ‘ndrangheta è gente che si butta dove ci sono i soldi. Propongo una cosa allora: non facciamo la Tav e facciamo il Ponte sullo Stretto, così tornano qua“. Lo ha detto Beppe Grillo stasera nel corso del suo spettacolo a Reggio Calabria.

“Facciamo come in Giappone, dove hanno stroncato la virulenza della mafia locale in un modo straordinario: l’hanno semplicemente quotata in Borsa. Io propongo di fare la stessa cosa con la ‘ndrangheta” ha detto anche Grillo durante lo spettacolo. “Non e’ uno scherzo. Potremmo renderla – ha aggiunto Grillo – una societa’ per azioni, costringendola a riorganizzarsi gestionalmente. E’ una spa che ha un fatturato di 52,6 miliardi di euro l’anno, con 380 famiglie e 50 mila affiliati. Il suo fatturato rappresenta il 3,4 per cento del nostro Pil. E quindi perche’ non unirlo al Pil nazionale? Ne ricaveremmo tutti un beneficio perche’ le imposte di questo fatturato sarebbero incassate dallo Stato. Perche’ non tentare questa strada visto che gia’ siamo in un sistema marcio che non sta piu’ in piedi?“.

