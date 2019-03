Beppe Grillo a Reggio Calabria: “Di Maio e Salvini sono come Scilla e Cariddi, uno va sù e l’altro va giù”

13 Marzo 2019 23:14

Beppe Grillo parla di Di Maio e Salvini a Reggio Calabria usando una metafora sui due leggendari “mostri” dello Stretto di Messina

“Io ci sono stato in mezzo allo Stretto di Messina. Due correnti, quella dello Jonio e quella del Tirreno, e io al centro. Due correnti che non vanno d’accordo, proprio come Di Maio e Salvini. Uno e’ Scilla e l’altro e’ Cariddi. Uno va su e l’altro va giu’, mai in contemporanea“. Lo ha detto Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Reggio Calabria. “E’ la metafora – ha aggiunto – di questo momento storico. Dobbiamo usare la fantasia e farci venire delle idee. Perche’ se non riesci a definire gli obiettivi, ti trovi in balia di un qualsiasi pazzo che ti viene a dire che bisogna quotare in Borsa la mafia“.

– “Facciamo come in Giappone, dove hanno stroncato la virulenza della mafia locale in un modo straordinario: l’hanno semplicemente quotata in Borsa. Io propongo di fare la stessa cosa con la ‘ndrangheta”. Lo ha detto Beppe Grillo nel corso del suo spettacolo stasera a Reggio. “Non e’ uno scherzo. Potremmo renderla – ha aggiunto Grillo – una societa’ per azioni, costringendola a riorganizzarsi gestionalmente. E’ una spa che ha un fatturato di 52,6 miliardi di euro l’anno, con 380 famiglie e 50 mila affiliati. Il suo fatturato rappresenta il 3,4 per cento del nostro Pil. E quindi perche’ non unirlo al Pil nazionale? Ne ricaveremmo tutti un beneficio perche’ le imposte di questo fatturato sarebbero incassate dallo Stato. Perche’ non tentare questa strada visto che gia’ siamo in un sistema marcio che non sta piu’ in piedi?”.

