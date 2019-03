Beni pubblici comuni: anche a Messina la raccolta firme

12 Marzo 2019 20:09

Messina aderisce all’iniziativa nazionale di raccolta firme sui beni comuni

Il Comitato Popolare difesa Beni pubblici e comuni “Stefano Rodotà” ha lanciato una iniziativa nazionale di raccolta firme per la legge d’iniziativa popolare sui beni comuni per venerdì 15 Marzo, una giornata significativa che coincide con lo Sciopero globale per il Clima.

Il comitato territoriale beni comuni di Messina, costituitosi nei giorni scorsi, ha aderito all’iniziativa lanciando la prima raccolta firme cittadina presso la sede di Cambiamo Messina dal Basso di via Giurba n.15, alle spalle del Tribunale, a partire dalle ore 17.30 e fino alle 20.30 di Venerdì 15 Marzo. Sarà anche possibile, se si vuole, sottoscrivere con un euro una quota della prima società cooperativa di azionariato popolare intergenerazionale dedicata alla difesa dei diritti delle generazioni future. Una iniziativa fortemente innovativa che servirà a strutturare stabilmente la lotta a difesa dei beni comuni.

Sempre venerdì 15 Marzo, a partire dalle ore 18.00, si terrà presso la sede di CMdB la riunione del Comitato territoriale Beni Comuni di Messina. Sono invitati a partecipare, oltre a chi ha già aderito a livello locale o nazionale al comitato, tutti coloro che vogliono dare una mano per questa battaglia necessaria a contrastare i processi di privatizzazione e saccheggio dei beni fondamentali per la vita di una comunità. Battaglia che si rende fondamentale per garantire la tutela dei beni ad uso collettivo come le acque, le risorse naturali, i parchi, le aree archeologiche, i beni culturali, il paesaggio, l’aria e tutti quei beni immateriali di inestimabile valore umano, sociale e civile.

Per comunicazioni e/o ulteriori informazioni scrivere al Comitato territoriale di Messina comitatobenicomuni.me@gmail.com o collegarsi alla pagina fb https://www.facebook.com/ComitatoBeniComuniMessina/, oppure al sito nazionale www.benicomunisovrani.it.

