Barcellona Pozzo di Gotto, evade dai domiciliari per fare un giro in auto: arrestato

22 Marzo 2019 18:13

Barcellona Pozzo di Gotto: evade dai domiciliari e viene fermato alla guida della sua autovettura, arrestato dai Carabinieri

La scorsa sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato, in flagranza di reato, B.R., 48enne di Barcellona P.G., ritenuto responsabile del reato di evasione.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio l’uomo, noto alle forze di polizia in quanto sottoposto al regime delle detenzione domiciliare in Castroreale, è stato visto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile mentre percorreva, alla guida della propria autovettura, una via di Barcellona Pozzo di Gotto. I militari hanno pertanto proceduto al controllo del veicolo e del conducente, verificando che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, violando le prescrizioni imposte dalla misura detentiva cui era sottoposto e pertanto lo hanno arrestato in flagranza del reato di evasione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Dr. Alessandro Liprino, l’arrestato è stato rimesso in libertà e sottoposto nuovamente alla misura della detenzione domiciliare già in atto.

Valuta questo articolo