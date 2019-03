Barbara D’Urso nella bufera dopo un selfie con maggiorate su instagram: volano insulti

3 Marzo 2019 21:54

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto su Instagram e ha fatto scoppiare una vera e propria bufera: è un’immagine con due note maggiorate

La nota presentatrice di Canale 5 Barbara D’Urso ha pubblicato una foto su Instagram e ha fatto scoppiare una vera e propria bufera. Nella foto compaiono l’ex del Grande Fratello Floriana Messina e Francesca Giuliano, del programma “Avanti un altro”. “Certe volte ho come la sensazione che, nel mio camerino, ci sia meno spazio, chissà da cosa dipende, voi che dite?”, scrive la D’Urso. Da qui le polemiche a non finire degli utenti, i quali non hanno affatto gradito. Ecco alcuni messaggi: “che volgarità”, “Un programma che meriterebbe la chiusura! Ogni giorno gente rifatta dalla testa ai piedi, un esempio da non dare!”, “Ma possibile che essere donna oggi significhi questo scempio? Non voglio fare sempre la moralista ma non condivido, io mi vergogno. Essere donna e’ un’altra cosa”, “A volte sei indifendibile. Ma tutte tu le trovi?” In risposta alla D’Urso, un’altro esilarante pensiero: “In compenso c’e’ tantissimo spazio nella tua testa! Ultimamente sembri una demente”.

