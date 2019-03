Ballando con le Stelle: i bookmaker puntano sul talento di Suor Cristina

29 Marzo 2019 12:31

Ballando con le Stelle: dopo aver vinto “The Voice” nel 2014, la suora più famosa d’Italia ci riprova indossando le scarpette da ballo

“Ho ricevuto la chiamata del Signore mentre sul palco recitavo il ruolo di una suora cantando, ballando e recitando, quindi per me essere qui non è una totale novità”. Così Suor Cristina durante la conferenza stampa di presentazione di Ballando con le stelle di oggi e che partirà sabato sera. Dopo aver vinto “The Voice” nel 2014, la suora più famosa d’Italia ci riprova indossando le scarpette da ballo. Per i bookmaker di Stanleybet.it è lei a 4,00 la favorita del programma di Milly Carlucci. A sei volte la posta l’ex giocatore della Roma Osvaldo che oggi gira il mondo con la sua band rock, i Barrio Viejo. Nel cast anche due ex politici, Antonio Razzi (7,00) e Nunzia De Girolamo (8,00).

Ettore Bassi e Manuela Arcuri dopo aver recitato insieme in “Carabinieri 2”, si ritrovano sul palco, questa volta da avversari, ma con la stessa quota, 8,00. A 12,00, Enrico Lo Verso. Da YouTube alla pista da ballo di Rai1, Marco Leonardi è il più giovane concorrente di Ballando. Come lui, Lasse Matberg, il vichingo star di Instagram e Milena Vukotic sono offerti a 13,00. I modelli Kevin e Jonathan Sampaio faranno sognare il pubblico di Ballando, un po’ meno i traders di Stanleybet.it che li posizionano nella parte bassa della classifica sul “Vincente” a 15,00. Chiude l’elenco, a 16,00, Angelo Russo il mitico agente Catarella di Montalbano.

