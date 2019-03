“L’Avvenire dei territori”: Bolzano il luogo ideale dove vivere, fanalino di coda una città della Calabria

29 Marzo 2019 07:17

In testa alle città realmente ideali dove vivere vi è Bolzano, poi Napoli è penultima, seguita solamente da una città della Calabria

La ricerca “Ben Vivere: l’Avvenire dei territori” verrà presentata oggi al Festival dell’Economia Civile di Firenze durante l’incontro “Non solo PIL. Persone, felicità e futuro“, moderato dal direttore di Avvenire Marco Tarquinio, affiancato dal Caporedattore centrale Francesco Riccardi: sono stati considerati fattori come la qualità dei servizi alla persona, la possibilità di dare vita a nuove iniziative economiche, l’offerta formativa, la salvaguardia dell’ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle sue varie forme.

“Avvenire” uscirà con uno speciale di 8 pagine dedicato ai risultati inediti dello studio sulle città italiane.

Dalla ricerca è emerso che in testa alle città realmente ideali vi è Bolzano, seguita da Trento, Pordenone e Firenze. Al 5° posto si classifica Parma, al 6° Pisa. Milano segue al 7° posto, seguita da Bologna, Gorizia e Udine. Roma si pone al 40° posto, Torino al 42°, Palermo al 93°. Napoli è penultima, seguita solamente da Crotone.

