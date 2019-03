Anche Messina partecipa ad “Atto contrario”

15 Marzo 2019 11:08

“Bellezza e disobbedienza contro razzismo e violenza”: anche Messina aderisce all’iniziativa nazionale

Il neonato laboratorio teatrale di Cambiamo Messina dal Basso aderisce ad “Atto contrario”, iniziativa lanciata in tutta Italia da Comune-info per rispondere “con atti di Bellezza alla tossicità di questo Sistema, per dire che è dovere etico disobbedire alle leggi ingiuste, che occorre non rendersi complici degli abusi e della violenza del potere e sentirsi responsabili di ogni frammento di luce, speranza e resistenza che possa contrastare razzismo e violenza”. Appuntamento sabato 16 marzo alle 17:30 alla Passeggiata a mare.

