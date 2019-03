Bus Ast: cambia il percorso di accesso allo svincolo Messina-Boccetta

22 Marzo 2019 17:29

Il dipartimento Mobilità Urbana ha disposto modifiche al percorso degli autobus di linea extraurbana dell’Azienda Siciliana Trasporti (AST) che, in partenza dal capolinea dello ZIR sono diretti all’autostrada A20 attraverso lo svincolo “Messina Boccetta”. Pertanto i bus, giunti all’intersezione via del Vespro – viale San Martino, transiteranno lungo la via del Vespro, viale San Martino (verso sud) e via Tommaso Cannizzaro (verso ovest). La variazione si è resa necessaria in quanto la modificata segnaletica stradale orizzontale sul viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Primo Settembre, non consente più alle vetture di linea extraurbana di svoltare a destra dalla via del Vespro al viale San Martino.