Assistenti sociali a Reggio Calabria, interviene l’Associazione Nazionale: “Offese gratuite da Marziale”

Il direttivo AssNAS: “inaccettabile che un’Istituzione esterni valutazioni negative sull’agire concertato tra i servizi sociali del Comune di Reggio Calabria e il Tribunale per i Minorenni”

L’Associazione nazionale degli assistenti sociali della Regione Calabria esprime piena solidarietà ai colleghi del Comune di Reggio Calabria, “oggetto di gratuite critiche a mezzo stampa da parte del dott. cav. Antonio Marziale, garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Calabria.

Il servizio sociale professionale calabrese, privo a tutt’oggi di una legge regionale di riferimento, attuativa della legge 328 del 2000, continua ad operare, nel rispetto e nella totale adesione ai principi ed alle responsabilità cui il codice deontologico degli assistenti sociali richiama, avvalendosi delle ormai pochissime risorse umane/professionali e nonostante la immane fatica nello svolgimento del carico lavorativo.

La nostra categoria professionale non è avvezza ai comunicati stampa, perché abituata ad un lavoro di trincea e sul campo, che non offre tempo ai proclami mediatici, ma si limita ad intervenire, quotidianamente, in maniera silente.

Il ricorso diretto a mezzo stampa dovrebbe essere l’ultima ratio rispetto a chi svolge un ruolo dove il dialogo è l’elemento fondante dello stesso. Quindi, ancor prima di alimentare falsi pregiudizi, stereotipi negativi e concezioni distorte, a discapito di una categoria professionale posta dalla legge a tutela dei soggetti svantaggiati e vulnerabili, l’AssN.A.S. intende sottolineare che è assolutamente inaccettabile che un’Istituzione, quale quella posta a garanzia dell’infanzia e dell’adolescenza, esterni delle valutazioni negative sull’agire concertato tra i servizi sociali del Comune di Reggio Calabria e il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria finalizzato esclusivamente al perseguimento del supremo interesse dei minori.

La tutela dei minori è con tutta probabilità l’ambito dei servizi sociali maggiormente controverso, in cui le decisioni della categoria professionale degli assistenti sociali, a cui viene attribuita dalla legislazione una competenza specifica, sono oggetto di continue polemiche anche da parte di altre figure educative, che considerano gli operatori sociali come lo Stato che interviene all’interno della famiglia, che giudica e che porta via il bambino.

Nondimeno, considerando i numerosi atti di violenza contro gli assistenti sociali da parte di genitori destinatari di provvedimenti similari, non deve assolutamente essere consentita la diffusione di notizie fuorvianti su procedure e modalità di intervento degli assistenti sociali, che potrebbe contribuire a incentivare comportamenti aggressivi.

L’AssNAS si batterà in tutte le sedi perché sia riconosciuta la valenza e la professionalità degli assistenti sociali da parte delle istituzioni, delle agenzie educative, della comunità poiché solo con l’integrazione, il riconoscimento e il rispetto dei reciproci ruoli e funzioni si realizzeranno proficue politiche di welfare”.

