Sciolta l’Asp di Reggio Calabria, FdI: “Adesso serve il vero risanamento”

15 Marzo 2019 20:31

Asp Reggio Calabria,Fratelli d’Italia: “attendiamo con ansia la bozza del decreto speciale del Ministro”

“Apprendiamo dagli organi di stampa dell’avvenuto commissariamento dell’Asp di Reggio Calabria a seguito dell’accesso antimafia dei mesi scorsi. Una notizia che, da una parte certifica il perdurante stato d’inefficienza della sanità calabrese, in particolar modo dell’Ospedale di Locri, dall’altra mortifica un territorio che sembra non riesca mai a risollevarsi“- è quanto dichiara il Coordinamento di Fratelli d’Italia a Locri.

“Il capillare intervento delle istituzioni, e in questa particolare occasione del Prefetto di Reggio Calabria Dott. Michele di Bari, rassicura tutti noi sulla loro vicinanza e la doverosa attenzione che merita il delicato tema della sanità. E’ opportuno, nell’ambito di una valutazione storica sui commissariamenti che hanno caratterizzato la sanità calabrese, e non solo, evidenziare che questi non abbiano portato, purtroppo, a nessuna soluzione positiva. Auspichiamo, quindi, da cittadini e da movimento politico, che si possa finalmente avviare un cambio di tendenza. Guardiamo con interesse alla promessa del Ministro Grillo – giunta a Locri solamente a seguito del servizio delle Iene sul perdurante stato di inadeguatezza del sistema sanitario della provincia di Reggio Calabria – del decreto speciale sulla Sanità Calabrese. Avremmo, però preferito un maggiore coinvolgimento di chi si è veramente speso in questi anni per una sanità migliore. Adesso attendiamo con ansia la bozza del decreto speciale, che secondo le parole della Ministra, intervenuta a margine di un convegno a Roma, dovrebbe essere ultimato entro una decina di giorni. Come Circolo di Fratelli d’Italia di Locri, e come Dipartimento continueremo a mantenere alta l’attenzione sul tema della sanità, punto cardine della nostra attività politica, con la speranza che l’ennesimo commissariamento di Istituzioni in Calabria si concluda con un vero risanamento e con la individuazione e punizione dei responsabili”.

