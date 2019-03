Asp di Cosenza, scioperano i precari: “Delusi dal ministro Grillo, non voteremo mai più 5 stelle”

30 Marzo 2019 16:56

Il movimento dei precari aderisce allo sciopero del personale asp di Cosenza: “Delusi dal Generale Cotticelli e dal ministro Grillo”

Il Movimento dei precari della sanità calabrese aderisce allo sciopero del comparto indetto per il prossimo 3 aprile dal personale dell’Asp di Cosenza.

“È vergognoso- dichiara Dora Gallo, Movimento Precari sanità calabrese- ciò che non è stato fatto in tutto questi anni per i precari, soprattutto del comparto, in tutta la regione e specialmente nell’azienda sanitaria più grande.

Tutto questo mentre venivano dati centinaia di migliaia di euro di risarcimento a dirigenti condannati con sentenza definitiva. Una vergogna che continua con i concorsi per primario e per figure amministrative che il Movimento Cinque Stelle non ha saputo e voluto fermare. Siamo delusi dal Generale Cotticelli e dal ministro Grillo e non voteremo mai più cinque stelle. I nostri appelli sono caduti nel vuoto”.

Valuta questo articolo