A Reggio Calabria la mostra dal titolo “Colori” a cura dell’artista Adele Canale

20 Marzo 2019 22:14

Reggio Calabria: Domenica 24 marzo, per salutare l’arrivo della Primavera, la stazione FS di Santa Caterina si trasformerà in galleria d’arte con la mostra dal titolo “Colori” a cura dell’artista Adele Canale

Domenica 24 marzo, per salutare l’arrivo della Primavera, la stazione FS di Santa Caterina, dalle ore 17.00 alle 21.00, si trasformerà in galleria d’arte con la mostra dal titolo “Colori” a cura dell’artista Adele Canale. I fiori saranno il leitmotiv delle opere di Adele. Per l’occasione, Eurofiori di Valentina arricchirà la Stazione con addobbi floreali, per dare un tocco di profumi all’inizio di primavera. A seguire, la degustazione del nuovo piatto di Eleonora, gli Spaghetti Primavera e, in chiusura, la Torta Primavera del Dolce Capriccio.

