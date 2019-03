Bufera nel Movimento 5 Stelle: chi è Marcello De Vito arrestato nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma

20 Marzo 2019 10:14

E’ caos nel Movimento 5 Stelle dopo l’arresto di Marcello De Vito, presidente del Consiglio Comunale di Roma, per le tangenti sul nuovo stadio della Capitale

Non è certo un momento positivo per il Movimento 5 Stelle tra sondaggi negativi, problemi di Governo, tensioni interne. A questo si aggiunge un nuovo e pesante macigno: l’arresto di Marcello De Vito, presidente del consiglio comunale di Roma e punto di riferimento per molti deputati e senatori. L'”uomo forte romano” dei grillini è stato arrestato questa mattina nell’indagine sulle presunte tangenti sul nuovo stadio della Roma. De Vito, avvocato ed attivista della prima ora, fu candidato sindaco “perdente” nel 2013, dove vinse il Centro/Sinistra con Ignazio Marino. Poi, 5 anni dopo, torna in Campidoglio con 6.451 voti perdendo però le primarie online contro l’attuale sindaco Virginia Raggi. Da sempre vicino alle posizioni dell’ex deputata ora in consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, era stato eletto dall’assemblea capitolina, presidente del consiglio. Oggi il fermo per corruzione che sicuramente, almeno per ora, chiude la parentesi di Marcello De Vito nel M5S.

