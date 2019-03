“Aria siciliana” a Isola delle Femmine: l’iniziativa di BCsicilia e Laboratorio Alab Mikifrà

22 Marzo 2019 09:40

A Isola delle Femmine gli oggetti antichi della tradizione sicula continuano a vivere sotto forma di borse, foulard e decorazioni di abiti

Un viaggio tra oggetti antichi della storia tradizionale e accessori moda artigianali di oggi che ne richiamano il carattere tipicamente siculo, per conoscere e soprattutto apprezzare e difendere tutto il nostro patrimonio. Gli oggetti della tradizione etnoantropologica incontrano la rilettura innovativa artistico/artigianale degli accessori moda dal carattere tipicamente siculo

“Aria siciliana” è il titolo dell’esposizione che si terrà in via Romeo, 1 a Isola delle Femmine, il 23 e 24 Marzo, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Isola delle Femmine. L’ingresso è libero.

Lo scopo della mostra, curata da Agata Sandrone, Presidente dell’Associazione BCsicilia di Isola delle Femmine in collaborazione con Laboratorio Alab “Mikifrà” di Cinisi, è quella di mostrare come gli oggetti antichi della tradizione sicula di un tempo possono essere oggi ispirazione per creazioni artistico/artigianali nel campo della moda, continuando così a vivere sotto forma di borse, foulard e decorazioni di abiti.

