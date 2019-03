Dall’accordo per l’Area Integrata dello Stretto nuovo slancio per l’Aeroporto di Reggio Calabria “Tito Minniti”: “è lo scalo di tutta la comunità messinese e reggina”

14 Marzo 2019 12:57

La nota del Consigliere Domenico Battaglia sui trasporti nell’Area integrata dello Stretto

“L’accordo per l’istituzione del Bacino ottimale per l’Area integrata dello Stretto, siglato tra la Regione Sicilia, la Regione Calabria, le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto riconosce e pone al centro il ruolo strategico dell’Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria in termini di mobilità e trasporti per l’intera Area metropolitana e sottopone al Governo la necessità di sostenere e finanziare la continuità territoriale, interna ed esterna all’Area dello Stretto”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Conferenza permanente interregionale per l’Area dello Stretto, il consigliere regionale Domenico Battaglia.

“È assolutamente necessario sottolineare – afferma Battaglia – che la ferma volontà delle due Regioni di rafforzare gli interessi e i legami istituzionali tra le due sponde dello Stretto, nasce dalla esigenza di affrontare con più determinazione le così dette ‘criticità’ del sistema della mobilità e dei trasporti in una interlocuzione con il Governo nazionale, tra cui è evidenziata la funzione di sviluppo dell’aeroporto ‘Tito Minniti’. Sul versante della mobilità interna, l’intesa tra le due sponde dello Stretto – osserva ancora Domenico Battaglia – i collegamenti veloci tra Messina, Reggio e Villa San Giovanni via mare, necessitano di una riorganizzazione mirata sia sul piano tariffario, visto il flusso di interscambio quotidiano molto intenso legato alla funzione degli atenei, che su quello di una rinnovata efficacia capace di interfacciarsi con i potenziali viaggiatori di Messina e del suo hinterland che si servono del mezzo di trasporto aereo. Da qui – continua Battaglia – la richiesta unitaria delle due Regioni al Governo nazionale di garantire uno stabile e adeguato finanziamento a sostegno della continuità territoriale, interna ed esterna all’Area dello Stretto, in regime di oneri di servizio pubblico senza violare il Regolamento comunitario n. 1008/2008, creando così le premesse concrete per assicurare ai cittadini di Reggio e Messina la massima fruibilità possibile dei servizi aerei del ‘Tito Minniti’ e del trasbordo tra le due Città. L’Accordo tra le due Regioni, le Città Metropolitane e la stessa Conferenza permanente dunque – evidenzia ancora Domenico Battaglia – offre al Governo nazionale gli input giusti per evitare i ricorsi e le sanzioni in tema di aiuti di Stato e concorrenza, avviando così un percorso che liberi finalmente il ‘Tito Minniti’ da ogni condizionamento ai fini della programmazione delle attività di trasporto aereo che superi le stagionalità e incardini progetti di sviluppo di più lungo respiro e di più durevole attività”.

