25 Marzo 2019 01:02

Un’anziana signora dona oltre 5 mila metri quadri di terreno agricolo al Comune per realizzare un’oasi di gatti nell’Isola di Salina

Bel gesto di un’anziana signora nell’isola di Salina, la quale dona oltre 5 mila metri quadri di terreno agricolo al Comune per realizzare un’oasi di gatti. Anna Paino ha scritto una lettera al sindaco Clara Rametta manifestando il suo desiderio: “oltre all’oasi felina – ha spiegato la donna – si dovrà realizzare una cappella votiva in onore di Sant’Antonio e l’area dovrà’ essere denominata Oasi di S.Antonio”. Il primo cittadino si attiverà “immediatamente per esaudire il suo desiderio”.

