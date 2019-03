Messina: Amam celebra “Una giornata per l’acqua”

21 Marzo 2019 12:29

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, AMAM illustrerà l’attività, i risultati e i progetti per l’efficientamento del servizio idrico integrato a Messina

Si terrà domani 22 marzo 2019, alle ore 09:30, nella Sala Conferenze, della sede di AMAM, alla presenza del Sindaco on. Cateno De Luca e dei rappresentanti della Giunta Comunale, l’incontro con la stampa per illustrare le prospettive di sviluppo del servizio idrico integrato, delineate nel Programma Triennale 2019-21, che stanno già trovando attuazione nei principali progetti in corso e altresì i risultati di iniziative già avviate, i progetti esecutivi diopere importanti per il settore idrico e fognario, le iniziative di prossimo avvio e la concertazione con l’ente d’Ambito per la gestione Integrata Provinciale.

Ecco i temi principali scelti dal Consiglio di Amministrazione di AMAM per celebrare, in modo condiviso con la Città di Messina, la Giornata Mondiale dell’Acqua:

I risultati del primo step del progetto “Acqua Cerca AMAM” con i primi pozzi individuati utili all’implementazione delle risorse idriche cittadine;

Le nuove turnazioni idriche implementate secondo le nuove modalità di gestione;

Il Progetto Esecutivo del Serbatoio Montesanto 2;

Il Progetto Esecutivo per gli Interventi di per la mitigazione della vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo;

L’inaugurazione della sede dell’ATI Idrico Messina;

L’avviso per la manifestazione d’interesse per le “Case dell’Acqua”

Ulteriori iniziative di competenza AMAM SpA in corso di definizione

