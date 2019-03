Un coleottero minaccia gli alveari in Calabria. Foti (M5S): “la Regione adotti tutte le misure per evitare che arrivi in Sicilia”

8 Marzo 2019 13:06

Un coleottero minaccia gli alveari in Calabria. La Sicilia ad oggi è indenne dal propagarsi del parassita

Tenere alta l’attenzione. Questo è il monito che proviene da tutti gli addetti ai lavori del settore apistico con l’avvicinarsi della primavera. La Sicilia ad oggi è indenne dal propagarsi del parassita degli alveari Aethina Tumida, un coleottero che infesta e porta alla morte gli alveari. Il settore apistico siciliano ha raggiunto ottimi risultati, sia in termini qualitativi che quantitativi, traguardi che vanno salvaguardati con un sistema dei controlli sia in entrata che in uscita dalla nostra regione per evitare la propagazione del parassita, di cui è certificata la presenza nella Regione Calabria. A tal proposito la Deputata Angela Foti ha richiesto un’audizione dell’Assessore Razza in III Commissione per pungolare l’amministrazione regionale a mettere in campo un efficace e costante controllo agli imbarcaderi. Il settore deve essere protetto e la Regione deve essere in prima fila.

Valuta questo articolo