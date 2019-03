Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: temporali e forti venti di burrasca in Calabria e Sicilia

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, settori centro-orientali di Abruzzo e Molise e su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;– isolate, anche a carattere di breve rovescio, su Romagna, restanti settori di Marche, Abruzzo e Molise, Umbria, zone interne ed appenniniche del Lazio, Campania, settori settentrionali e versante occidentale della Basilicata, Puglia centrale e settore tirrenico della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.Nevicate: sulle zone alpine di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Alto Adige, con apporti al suolo da deboli a moderati, specie sui settori di confine; sull’Appennino centro-meridionale con quota neve in calo fino ai 600-800 m, con apporti al suolo da deboli a moderati.nessun fenomeno significativo.in sensibile calo sulle regioni settentrionali; valori serali in sensibile diminuzione anche al Centro-Sud.di burrasca o burrasca forte nord-occidentali sull’arco alpino, con raffiche di Föhn nelle adiacenti zone vallive e pianeggianti, in attenuazione; di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca forte; da forti a burrasca settentrionali su Liguria, Marche e sulle regioni centrali della penisola, in estensione alle regioni meridionali, con raffiche di burrasca forte sui settori tirrenici di Toscana e Lazio e lungo la dorsale appenninica, fino a tempesta su rilievi e capi esposti della Liguria e in serata sui crinali dell’Appennino, dei rilievi siciliani e lungo i settori costieri di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.molto mossi o agitati tutti i bacini occidentali e localmente l’Adriatico centrale. Fino a molto agitato il Mar di Sardegna e, localmente, il Tirreno.