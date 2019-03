Allaccio abusivo alla rete elettrica: tre persone arrestate a Messina [DETTAGLI]

1 Marzo 2019 17:54

Controlli dei Carabinieri nella zona Sud di Messina, tre persone arrestate in flagranza per furto di energia elettrica

Nel corso della giornata di ieri, a seguito di servizi di controllo del territorio svolti, impiegando anche personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia” sia nelle aree urbane che in quelle più impervie della zona sud del capoluogo i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato quattro persone, tre ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica ed una in esecuzione di un ordine di carcerazione per residui di pena.

Ieri mattina, nel villaggio di Pezzolo, i militari della stazione di Giampilieri, con il supporto dei Carabinieri dello Squadrone Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli, già noti alla forze dell’ordine, D.O. 65enne e D.A. 68enne, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i Carabinieri hanno accertato, anche con l’intervento dei tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica, che presso le rispettive abitazioni era stato realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica senza che vi fosse installato alcun contatore. Al termine degli accertamenti i due fratelli sono stati condotti presso le proprie dimore in regime di arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida e la celebrazione del rito direttissimo.

Nelle prime ore della stessa mattina, un analogo episodio è stato accertato dai militari della Stazione di Bordonaro in un’abitazione del Rione Taormina di Messina. I Carabinieri hanno arrestato il 44enne A.M., già noto, per furto aggravato poiché aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’uomo, comparso ieri stesso per l’udienza di convalida e la celebrazione del rito direttissimo, si è visto applicare dal giudice la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

