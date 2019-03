Airc nelle scuole a Messina: il futuro della ricerca inizia il classe

5 Marzo 2019 19:03

Gli studenti di Messina coinvolti nei workshop Airc nelle scuole

Dati gli ottimi riscontri delle precedenti edizioni tornano i Workshop ‘AIRC nelle scuole’, iniziativa nata nell’a.s. 2013/2014 che ogni anno coinvolge regioni differenti del territorio nazionale per diffondere e sostenere i temi del benessere e della salute in un’ottica di prevenzione, affinché diventino reale “esperienza” nella vita di tutti giorni.

L’appuntamento a Messina, rivolto a Docenti e Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, è per giovedì 7 marzo. L’incontro si svolgerà presso l’ I.I.S. Felice Bisazza, Viale Annunziata 10/A con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello Messina.

Un’occasione di informazione e formazione per Dirigenti e Docenti e delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado, per illustrare l’offerta formativa del progetto AIRC nelle scuole, promosso in collaborazione con il MIUR e con gli USR, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della salute, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro. Partner dell’iniziativa, anche questo anno, l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Scuola.

AIRC nelle scuole è il programma pensato per insegnanti e studenti con l’obiettivo di portare il mondo della ricerca in classe attraverso attività educational interattive, materiali didattici e iniziative dedicate. La scuola è, infatti, il luogo privilegiato dove costruire e far maturare la consapevolezza che per battere il cancro serve l’aiuto di tutti e, soprattutto, l’apporto fondamentale dei giovani, molti dei quali potrebbero essere i talenti della ricerca di domani.

I workshop sono strutturati in tre differenti aree di approfondimento:

L’offerta formativa del progetto AIRC nelle scuole, a cura di Evelina Molinari, psicologa specializzata in ambito evolutivo consulente per AIRC, illustrerà le novità del progetto, gli strumenti messi a disposizione e gli obiettivi formativi che è possibile raggiungere con percorsi multidisciplinari arricchenti e stimolanti.

Incontro con la ricerca , protagonista il ricercatore AIRC Riccardo Vigneri , professore emeritodell’Università di Catania, che offrirà informazioni generali sul cancro, racconterà la sua storia professionale, condividendo l’entusiasmo, la fatica e i risultati legati al proprio lavoro; illustrerà inoltre il suo progetto di ricerca e la sua esperienza relativa agli Incontri a scuola;

, protagonista il ricercatore AIRC , professore emeritodell’Università di Catania, che offrirà informazioni generali sul cancro, racconterà la sua storia professionale, condividendo l’entusiasmo, la fatica e i risultati legati al proprio lavoro; illustrerà inoltre il suo progetto di ricerca e la sua esperienza relativa agli Incontri a scuola; alimentazione come tema di prevenzione, a cura della biologa nutrizionista Alessandra Borgo, con approfondimenti per sottolineare il ruolo cruciale della prevenzione e dei corretti stili vita a partire dall’alimentazione. Oltre ai contenuti sono offerti spunti per lavorare in classe e un laboratorio food del sapere e del fare, con degustazione mirata per i presenti;

Infine il ruolo del volontario, per ricordare l’importanza di questa figura, parlano insegnanti e studenti che della scuola fanno una piazza, aderendo all’iniziativa “Cancro io ti boccio!”

I lavori saranno aperti dal Comitato Regionale AIRC con il saluto della Consigliera Adele Penna e della Segretaria AIRC Catania Barbara Giuffrida Nicotra, seguiranno gli interventi di Cateno De Luca, Sindaco per il Comune di Messina, Anna Maria Gammeri, Dirigente Istituto dell’ I.I.S. Felice Bisazza, Maria Muscherà, Dirigente Istituto Alberghiero I.I.S. Antonello Messina, Maria Luisa Altomonte, Direttrice Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,

Caterina Fasone, Dirigente dell’ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Roberto Vincenzo Trimarchi, Assessore all’Istruzione, Servizi scolastici, Formazione e Cultura per il Comune di Messina

Laura Tringali, Referente provinciale ANP Sicilia

Valuta questo articolo