Reggio Calabria: Goel inaugura il suo stabilimento di confezionamento degli agrumi bio nella Locride

22 Marzo 2019 19:00

Da GOEL – Gruppo Cooperativo un altro passo in avanti nel percorso di sviluppo economico dell’agricoltura biologica del territorio: uno stabilimento per il confezionamento degli agrumi biologici che verrà inaugurato venerdì 29 alle ore 10. Lo stabilimento in contrada Socrà, a Caulonia Superiore, sarà l’unico attivo nella confezione di agrumi bio nella costa jonica meridionale della Calabria: è stato acquistato dal Gruppo ad un’asta giudiziaria per essere destinato come centro di confezionamento degli agrumi a marchio “GOEL Bio”, il ramo di GOEL che aggrega diverse aziende agricole calabresi che si oppongono alla ‘ndrangheta. Una strategia che alla denuncia unisce azioni concrete di sviluppo sostenibile: dalla riorganizzazione della filiera produttiva, che consente oggi di pagare il conferimento delle arance diverse volte di più della media di mercato, alle Feste della Ripartenza, format di sostegno alle aziende colpite da aggressioni che rendiconta pubblicamente l’impatto “ricostituente” della comunità locale e nazionale dopo ogni attentato. L’impianto a Caulonia si estende per 667 metri quadrati con 3292 metri quadrati di area esterna logistica: un investimento, realizzato in gran parte da GOEL con la collaborazione di Fondazione Enel Cuore, di Chiesa Valdese ed Ubi Banca. GOEL affiderà la gestione dello stabilimento alla cooperativa sociale socia “Arca della Salvezza”, presieduta da Gerhard Bantel. In un’ottica di cooperazione e non di competizione, GOEL metterà a disposizione lo stabilimento anche per lavorazioni conto terzi destinate ad altri produttori biologici dell’area, nell’intento di incrementare l’agrumicoltura biologica del territorio. Venerdì 29, prima della benedizione e del taglio del nastro, presenterà la nuova opera Vincenzo Linarello, presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo. A seguire, i saluti di personalità e autorità che interverranno alla cerimonia. Infine, il mini-tour descrittivo del ciclo di produzione con una piccola degustazione.

