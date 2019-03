Reggio Calabria: dottoressa aggredita e presa a calci all’ospedale di Melito, la solidarietà della struttura commissariale

4 Marzo 2019 23:01

Reggio Calabria: medico dell’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo aggredita e presa a calci e pugni: la solidarietà della struttura commissariale e del Dipartimento Tutela della salute

E’ stata aggredito e presa a calci e pugni una dottoressa dell’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo: la nuora di un paziente pretendeva per l’anziano, con problemi asmatici, l’immediato trasferimento, cosa che pare non fosse possibile per la mancata disponibilità di posti, in un altro nosocomio a Reggio Calabria o a Locri. Da qui la violenta aggressione. “La struttura commissariale ed il Dipartimento Tutela della salute – c’è scritto in una nota- esprimono viva solidarietà nei confronti della dottoressa aggredita ma soprattutto forte preoccupazione per l’episodio accaduto”. “Saranno pertanto adottate – conclude la nota – tutte le iniziative necessarie per evitare il ripetersi di simili episodi a danno degli operatori sanitari, che con tanta dedizione, sacrificio e professionalità svolgono il loro lavoro per il bene della collettivita'”.

