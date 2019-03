Barcellona Pozzo di Gotto: agente aggredito e picchiato da un detenuto, è in ospedale

6 Marzo 2019 18:05

Agente di Polizia Penitenziaria aggredito a Barcellona Pozzo di Gotto: la denuncia del Cosp

Ancora un’aggressione nelle carceri in Sicilia. L’ultimo episodio sarebbe è a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Un agente di Polizia Penitenziaria sarebbe stato insultato e aggredito da un detenuto, per futili motivi. L’agente è stato sottoposto alle cure di medici del nosocomio di Barcellona e successivamente trasferito all’Ospedale di Milazzo, presso il reparto di traumatologia per una sospetta frattura. A raccontare l’episodio il Cosp, che auspica “l’intervento delle Autorità Regionali della Sicilia sulla sede di Barcellona e anche un’approfondita verifica sui fatti“- mediante- “ispezione“- per verificare come “le risorse umane del Corpo vengono organizzate, pianificate e impiegate in virtù dei CCNL, AQN e PIR o PIL”.

Solidarietà e preoccupazione per l’agente e per tutti i poliziotti in servizio a Barcellona Pozzo di Gotto anche dal Delegato Nazionale CO.S.P., Regione Siciliana, Lillo Letterio Italiano, e dai Segretari Co.S.P.

Valuta questo articolo