Aeroporto dello Stretto: proseguono i voli da Reggio Calabria a Roma anche nel periodo estivo. Alitalia al lavoro sui collegamenti con Milano

1 Marzo 2019 16:34

A seguito di fruttuosi colloqui intercorsi fra Alitalia e SACAL, la società di gestione degli aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone, Alitalia garantirà anche per il periodo estivo il proprio impegno a operare collegamenti diretti sulla tratta Reggio Calabria-Roma. Nei mesi di aprile e maggio, Alitalia volerà due volte al giorno fra l’aeroporto ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria e il ‘Leonardo da Vinci’ di Roma Fiumicino. La Compagnia ha deciso poi di rafforzare le frequenze, aggiungendo un terzo volo quotidiano nei mesi successivi della stagione estiva. I voli fra Reggio Calabria e la Capitale sono estremamente importanti per il territorio calabrese e per la Compagnia italiana: i collegamenti garantiscono infatti ai passeggeri in partenza dalla Calabria comode connessioni per proseguire il viaggio, attraverso l’hub di Fiumicino, verso le principali destinazioni internazionali e intercontinentali, consentendo di alimentare ulteriormente il traffico Alitalia di medio e lungo raggio. L’impegno di Alitalia si estende anche alla tratta da e verso Milano. La Compagnia sta infatti cercando soluzioni che garantiscano migliori collegamenti diretti in giornata anche su questa rotta.

Nei mesi di aprile e maggio, i voli da Reggio Calabria a Roma Fiumicino partiranno tutti i giorni alle ore 6:45 (arrivo a Fiumicino alle 8:00), alle 11:15 (arrivo alle 12:30). Da Roma i voli per Reggio Calabria decolleranno alle 13:40 (arrivo alle 14.50) e alle 21:35 (arrivo alle 22:45).

I soci del programma MilleMiglia possono accumulare e spendere miglia su tutti i collegamenti da e per Reggio Calabria. I biglietti possono essere acquistati su tutti i canali di vendita Alitalia: sito web alitalia.com, call center, agenzie di viaggio e biglietterie aeroportuali.

