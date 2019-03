Aeroporti in Sicilia, il M5S si schiera compatto: “No alla privatizzazione”

25 Marzo 2019 16:57

Aeroporti in Sicilia, i cinquestelle all’Ars: “Il no alla privatizzazione è posizione di tutto il M5S”

“Vorremmo ricordare al presidente della Camera di Commercio Sud-Est Pietro Agen che lo stop alla privatizzazione degli aeroporti siciliani è una posizione di tutto il movimento 5 stelle. Non si permetta Agen di offendere una nostra parlamentare definendola ‘una deputata regionale che immagina un volo Palermo – Catania’. Siamo consci che quello della privatizzazione degli aeroporti siciliani è un affare miliardario e che probabilmente la nostra idea di riforma pesta i piedi a qualcuno, ma i toni di Agen non sono giustificabili”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’Ars che replicano così alle dichiarazioni rese suo quotidiano La Sicilia da parte del presidente della Camera di Commercio Sud -Est Pietro Agen. Intanto questo pomeriggio a Catania è in programma la conferenza “Aeroporti e Aerei per la Sicilia”, che vedrà la presenza del Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli e del Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta, Maurizio Santangelo. L’appuntamento, organizzato dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars è in programma alle ore 16.30 al Palazzo della Cultura, Sala Marchesi, in via Vittorio Emanuele 121. Saranno presenti tra gli altri, Luciano Cantone, deputato M5S componente della Commissione Trasporti alla Camera, il capogruppo M5S Ars, Francesco Cappello, e il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta. Il focus siciliano sul sistema di gestione degli scali aeroportuali siciliani, segue di qualche giorno la Conferenza Nazionale sul Trasporto Aereo cui era presente una rappresentanza della deputazione regionale M5S e nell’ambito della quale è stato presentato il progetto di legge sulla gestione unica degli aeroporti a firma della deputata Stefania Campo.

