10 Marzo 2019 17:00

Disastro aereo in Etiopia: muore l’archeologo Tusa, ecco la biografia dell’assessore regionale siciliano. Sul Boeing dell’Ethiopia Airlines si stava recando in Kenya per un congresso al quale era stato invitato

Tra le 157 vittime del disastro aereo in Etiopia figura anche l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa. Il noto archeologo era nato a Palermo il 2 agosto 1952. Era Soprintendente del Mare, nonchè professore di Paletnologia presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli: inoltre è stato docente presso l’Università Philipps di Morburgo, in Germania. Si era laureato alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma e si era specializzato in Archeologia Orientale con una tesi in Paletnologia. Sul Boeing dell’Ethiopia Airlines si stava recando in Kenya per un congresso al quale era stato invitato. Nell’aprile 2018, era stato nominato assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana.

