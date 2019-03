Aereo si schianta in Etiopia, il sindaco di Barcellona P.G. ricorda Sebastiano Tusa: “cordoglio e dolore”

10 Marzo 2019 19:00

Aereo si schianta in Etiopia, il sindaco di Barcellona: “la Giunta Municipale esprime, sgomenta, il cordoglio e il dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa del prof. Sebastiano Tusa, Assessore Regionale della Sicilia”

“La Giunta Municipale esprime, sgomenta, il cordoglio e il dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa del prof. Sebastiano Tusa, Assessore Regionale della Sicilia. Il prof. Sebastiano Tusa era originario della città di Barcellona Pozzo di Gotto a cui lo legava un profondo e, sinceramente ricambiato, sentimento di affetto oltre che di appartenenza per la madre, prof.ssa Aldina Cutroni Tusa, che ne era nativa e che, proprio lo scorso anno, è stata celebrata con la dedica di una piazza alla sua memoria”, è quanto scrive in una nota il sindaco Roberta Materia. “In quella, come in tantissime altre occasioni, abbiamo avuto il piacere e l’onore di apprezzare la grande valenza dell’archeologo, del politico e dell’uomo ma, innanzitutto, dell’amico Sebastiano Tusa a cui vanno il nostro commosso e addolorato ricordo e il sincero cordoglio alla moglie, Patrizia Li Vigni, ed ai figli”, conclude.

