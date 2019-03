Adriana Musella: “sgombero di San Ferdinando e Limbadi. Un’idea!”

7 Marzo 2019 10:38

La nota di Adriana Musella presidente dell’associazione antimafia Riferimenti, Gerbera Gialla

“Riflettendo sullo #sgombero della #baraccopoli di San Ferdinando,tra me e me ,ho pensato”Finalmente”. Lo sgombero sarebbe dovuto avvenire da tempo. Le condizioni di vita disumane ivi esistenti sono certificate dalle morti avvenute. Quando si procede ad uno sgombero, c’e’ bisogno di un’alternativa. A #Limbadi c’e’un intero edificio (confiscato alla cosca Mancuso), libero con 25 posti letto, attrezzato di tutto. Doveva servire come residence per i ragazzi dell’Universita’ antimafia. L’avevo predisposto io in un progetto. Ieri leggevo che quei beni, cui la mia associazione ha dovuto purtroppo rinunziare, sono stati assegnati ad una associazione facente capo a Don Ennio Stamile di Libera. Perche’non aprirlo ai migranti ? Perche’ non dare loro un tetto? Limbadi e’molto vicino a San Ferdinando e alla zona dove molti di loro lavorano. Certo non puo’ bastare per tutti ma sarebbe sempre qualcosa”. Lo afferma in una nota Adriana Musella, presidente dell’associazione antimafia Riferimenti, Gerbera Gialla.

Valuta questo articolo