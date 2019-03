Adriana Musella: “Calabria, terra dai diritti negati e la parità diventa utopia”

12 Marzo 2019 16:04

La nota di Adriana Musella, presidente dell’associazione antimafia Riferimenti, Gerbera Gialla

“E’ avvilente notare come in #Calabria,cio’ che in altri posti e’normale, diventi #utopia. Ieri,in Consiglio Regionale,rinviata ancora una volta ,dopo 12 ore, la legge sulla rappresentanza di genere. Questo vergognoso risultato e’il frutto di una subcultura radicata e di una mentalita’ mafiosa che in questa regione,risulta purtroppo dominante e che ,insieme all’incapacita’, investe in buona parte ,il materiale umano messo a disposizione dai partiti. Leggevo ,giorni fa,il pensiero di qualcuno che evidenziava come fosse bello a Reggio Calabria,camminare finalmente su.una strada asfaltata.Credo che questo dovrebbe rientrare nella normalita’ma rappresenta un esempio di come la normalita’ possa diventare un fatto eccezionale e straordinario li’ dove viene negata”. Lo afferma in una nota Adriana Musella, presidente dell’associazione antimafia Riferimenti, Gerbera Gialla.

