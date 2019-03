Coppa Italia: cresce l’attesa per la semifinale tra Acr Messina e Giulianova

27 Marzo 2019 23:00

L’attesa per Messina-Giulianova cresce e si vive anche sui social. Sono arrivate già decine di richieste per l’iniziativa BimbiInCampo e la prevendita dei tagliandi d’ingresso procede a buon ritmo, con richieste da ogni parte della provincia, da Giulianova ed anche da Malta. Sono tanti anche i tifosi giallorossi che, per studio o per lavoro, vivono fuori Messina e non vogliono mancare all’appuntamento tanto da informarsi su come ottenere i vantaggi destinati ai residenti fuori città. Intanto la società, attraverso i suoi canali ufficiali su Facebook, Instagram e Twitter, lancia una nuova iniziativa per i suoi tifosi: l’hashtag è #PiùSiamoPiùSiamoForti. ”Hai comprato già il biglietto per Messina-Giulianova? Postalo, taggaci e noi lo condivideremo. Più siamo, più siamo forti” è il messaggio che l’Acr Messina lancia ai suoi sostenitori per rendere l’attesa della semifinale contro il Giulianova ancora più coinvolgente.

