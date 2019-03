Acr, Leonardi: “Io interessato al Messina? C’è stato un pranzo, ma è stato un incontro di cortesia”

2 Marzo 2019 20:52

Acr, il presidente Leonardi smentisce l’interessamento nei confronti del Messina

Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio, smentisce categoricamente ogni interesse nei confronti del Messina. C’è stato in effetti un pranzo, ma è stato un incontro di cortesia in cui si è discusso degli aspetti relativi alla convenzione che lega il Comune di Lentini e la Sicula Leonzio per la gestione dello stadio, visto che il Comune di Messina si appresta a varare un bando per la concessione del San Filippo. “Smentisco categoricamente l’interesse nei confronti del Messina, proseguo con il massimo dell’impegno la mia avventura a Lentini. La Sicula Leonzio è la mia creatura – spiega Leonardi – e io, come tutto il mio staff, in queste ore siamo concentrati solo sulla delicata partita di domani con la Paganese”.

