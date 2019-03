Acqua non potabile a Sant’Agata Militello: revoca parziale dell’ordinanza

22 Marzo 2019 18:40

Potabilità dell’acqua a Sant’Agata Militello: emessa l’ordinanza di revoca parziale del precedente divieto

È pervenuta al comune in data 22 marzo 2019 la nota con la quale il direttore dell’area medica del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Sant’Agata Militello, dipartimento prevenzione per la salute dell’Asp di Messina, ha trasmesso i rapporti di verifica delle controanalisi eseguite sui punti di prelievo dell’acqua potabile a Sant’Agata Militello via Cosenz, Scuola Materna Capita e c.da Ireta, dopo gli interventi di bonifica e clorazione dei serbatoi seguiti all’ordinanza di non potabilità emessa il 31 gennaio scorso.

È stata quindi emessa oggi l’ordinanza di revoca parziale del precedente provvedimento relativamente al punto di prelievo di via Cosenz, e di conseguenza è ripristinata la potabilità delle acque dell’acquedotto comunale in tutto il centro urbano. Permane il divieto di utilizzo di acqua potabile per i punti di prelievo di Capita e Ireta e pertanto l’uso non potabile nelle frazioni di Orecchiazzi, Astasi, Rosselli, Torrecandele e San Leo.

Al responsabile dell’area territorio e ambiente del comune è stato demandato di predisporre con urgenza ogni intervento risolutivo, previa revisione delle opere di adduzione, successiva regolazione della clorazione ed eventuale pulizia straordinaria dei serbatoi.

