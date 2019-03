Acqua a Messina: lavori senza sosta per riparare la condotta di Fiumefreddo [FOTO]

11 Marzo 2019 19:41

Messina, ripristinata la condotta di Fiumefreddo: da domani erogazione regolare

Si è lavorato senza sosta per garantire il ripristino della condotta adduttrice nei tempi più brevi e con i minori disagi possibili per l’utenza e, infatti, intorno alle ore 13, i tecnici hanno completato la riparazione della grossa tubazione dell’acquedotto di Fiumefreddo. Alle ore 15, poi, l’acqua è giunta a Messina nei serbatoi principali, che hanno iniziato ad approvvigionare la rete idrica cittadina. Da domani- comunica Amam- si tornerà alla regolare distribuzione idrica, per ciascuna zona, negli orari consueti.

