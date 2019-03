Acqua a Messina: lavori alla condotta di Fiumefreddo, domani rubinetti a secco [DETTAGLI]

10 Marzo 2019 22:25

Acqua a Messina, tecnici Amam al lavoro per riparare la condotta di Fiumefreddo. Domani disservizi in città: la distribuzione verrà sospesa alle ore 12 in tutte le zone

Come da programma, proseguiranno domani, a partire dalle ore 12, i lavori di riparazione urgente alla condotta adduttrice dell’Acquedotto Fiumefreddo. Per questo, sarà necessario sospendere nuovamente la distribuzione idrica cittadina in tutte le zone servite, in modo da consenire l’intervento dei tecnici ma anche di mantenere idonei livelli di approvvigionamento dei serbatoi cittadini, per consentire l’immediata ripresa dell’erogazione, appena saranno completate le operazioni di ripristino della tubazione principale e da Torrerossa potrà riprendere l’afflusso di acqua nei serbatoi cittadini, garantendo il rientro spedito alla normalità. Salvo complicazioni, i lavori dovrebbero concludersi entro la serata di domani. Ogni ulteriore aggiornamento, comunque, sarà tempestivamente comunicato. “Ringraziamo tutti gli utenti, per la comprensione e la pazienza che dimostrano in questi casi – afferma il presidente di AMAM, Salvo Puccio – e siamo convinti che i cittadini, al di là del disagio di ricevere una ridotta erogazione dell’acqua, avvertano anche l’attenzione di AMAM nell’intervenire tempestivamente e in modo programmato e risolutivo, per evitare disagi maggiori. Questo per noi significa collaborare, nella gestione sempre più efficiente del servizio, per una qualità sempre maggiore a beneficio di tutti”.

