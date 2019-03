11 Marzo 2019 20:19

Autostrada Messina-Catania: avviato l’iter per il consolidamento del versante di Letojanni

Al via l’iter per le opere di consolidamento del versante a monte dell’autostrada A18 Messina-Catania a Letojanni. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ricopre la carica di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico in Sicilia. Per i servizi di architettura e ingegneria e le indagini utili alla progettazione esecutiva sono stati stanziati 350 mila euro. “Verranno così messi in sicurezza – ha detto Musumeci– i centri abitati delle contrade Acquamarina e Sillemi. Ma anche il depuratore consortile in zona San Filippo, dopo le frane che si erano ripetute tra il 2016 e il 2017, oltre al ripristino della viabilità interna“. ll progetto si articola in 4 tipi di interventi: consolidamento del versante con l’esecuzione di una paratia di contenimento a protezione del sottostante impianto di depurazione; collocazione di una rete metallica a doppia torsione opportunamente ancorata al terreno; piantumazione di piante autoctone sull’area di intervento pari a 12 mila metri quadrati; regimentazione delle acque superficiali nei valloni e realizzazione di briglie vive in legno e pietra per drenare i corsi d’acqua.

