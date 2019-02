Vladimir Luxuria si racconta: “La Santanché è ossessionata da me, ma l’ultima volta l’ho asfaltata”

24 Febbraio 2019 11:41

Vladimir Luxuria si racconta: “I litigi televisivi? Quello più famoso è quello con la Mussolini. La Santanché ha capito che attaccando me si guadagna qualche ospitata in qualche programma tv”

Vladimir Luxuria è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

Luxuria ha parlato della sua esperienza da cantante, con il singolo “Sono un uomo”: “Quando me l’hanno proposto due svizzeri mi hanno detto che la canzone era stata pensata proprio per me. All’inizio visto il titolo avrei voluto mandarli a quel paese, poi leggendo il testo ho capito che si trattava di una bonaria presa in giro degli uomini eccessivamente machisti. La fauna di questo tipo di uomo è tuttora esistente e nidifica anche nel nostro bel Paese“.

Sul litigio televisivo avuto qualche giorno fa con il Divino Otelma: “Cosa è accaduto? Ma che ne so…Io passo da una settimana all’altra a litigare con una senatrice e poi con il divino. E’ accaduto che mentre era all’Isola dei Famosi la Cipriani lo ha spinto, facendolo cadere. Lui ha detto di aver avuto delle visioni dopo questa caduta. Io gli ho chiesto in studio se fosse stato vittima di qualche caduta anche quando era bambino. Non l’avessi mai fatto. Mi ha detto di tacere, mi ha chiamato brutta comunista. Io dico comunista sì, brutta no. Per carità“.

Sui litigi televisivi che l’hanno vista protagonista: “Quello più famoso è con Alessandra Mussolini. Quello è storico. Le mie liti non sono mai programmate a tavolino. A volte ci sono delle trasmissioni in cui ti invitano e gli autori stessi ti chiedono di litigare con qualcuno. Anche prima della trasmissione. Io mi sono sempre rifiutata. Quando ho un battibecco con qualcuno è vero, non è programmato. Spesso in tv è da copione che due persone debbano litigare, si pensa che il litigio faccia alzare l’audience. La Santanchè? Ha fatto anche un post su Facebook sulla mia canzone. Ha scritto che della mia canzone ‘Sono un uomo’ l’unica cosa su cui è d’accordo è il titolo, perché io sono un uomo. Ormai è ossessionata da me. O è dispiaciuta perché l’ultima volta l’ho asfaltata oppure ha capito che litigare con me le fa rimediare una apparizione televisiva”.

