La Virtus Reggio Ginnastica stacca il pass per le Finali Nazionali di Rimini

25 Febbraio 2019 23:00

A Catanzaro la Società Ginnastica “Virtus Reggio” presente con un folto numero di ginnaste ha staccato il pass per le Finali Nazionali di Ginnastica che si svolgeranno a Rimini il prossimo Giugno

Il 24 Febbraio presso la palestra Coni di Catanzaro la Società Ginnastica “Virtus Reggio” con un folto numero di ginnaste, ben 24 atlete, ha staccato il pass per le Finali Nazionali di Ginnastica che si svolgeranno a Rimini il prossimo Giugno. Obiettivo della società reggina è quello di riconfermare i risultati dello scorso anno che l’hanno vista ai vertici delle classifiche Nazionali . Tre le categorie in cui erano suddivise le Virtussine la scorsa domenica : Trofeo Ragazzi I fascia ,Trofeo Ragazzi II fascia e Ropeskipping. Velocità, abilità e precisione nei circuiti di destrezza, grazia ,eleganza e coreografie spettacolari negli esercizi collettivi eseguiti dalle splendide ginnaste. Secondo la normativa specifica della Fgi , che prevede l’utilizzo di attrezzi non codificati, e sul tema proposto “i contrasti”, la Virtus ha portato in scena due esercizi con dei grandi attrezzi ideati dall’istruttrice Carmen Loprevite che hanno creato suggestive atmosfere . In chiusura un altro gruppo di ginnaste di età diverse ha eseguito un esercizio collettivo con le funi in un susseguirsi di salti, evoluzioni, collaborazioni e passaggi acrobatici. Le atlete della Virtus Reggio hanno dato ancora una volta prova di grande versatilità e maestria fondendo vari elementi di ginnastica ritmica e artistica . Soddisfazione per il Presidente Rocco Loprevite,il Vicepresidente Enzo Costantino e le tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite che, dopo il consueto e impegnativo lavoro in palestra, hanno condiviso con le ginnaste e i loro genitori la gratificazione dei risultati conseguiti in un clima di serenità e condivisione di valori umani e sociali.

