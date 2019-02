Vini in Sicilia, settore in crescita: boom a Trapani e Catania, seguono Agrigento e Messina

4 Febbraio 2019 13:25

Il settore vitivinicolo siciliano continua a crescere: straordinaria ancora la crescita in numero delle aziende nella provincia di Catania, che, grazie al fenomeno Etna, registra oltre 200 realtà imprenditoriali. Seguono Agrigento e Messina, con circa 80 aziende imbottigliatrici

Sono quasi novecento le aziende vitivinicole imbottigliatrici siciliane. Trapani si conferma la prima provincia, con ben 293 aziende. Straordinaria ancora la crescita in numero delle aziende nella provincia di Catania, che, grazie al fenomeno Etna, registra oltre 200 realtà imprenditoriali. Seguono Agrigento e Messina, con circa 80 aziende imbottigliatrici. Segno di una piena volontà a chiudere la filiera produttiva e di vigoria imprenditoriale.

Cresce anche il confezionato, per un equivalente in bottiglie (0,75 cl) di circa 175 milioni – con riferimento alle aziende aventi sede in Sicilia – oltre ai 60 milioni circa relativi alle aziende con sede legale fuori regione.

Queste le prime anticipazioni sui dati della nuova edizione dell’Osservatorio delle Aziende Vitivinicole Siciliane condotto dal prof. Sebastiano Torcivia, ordinario di Economia aziendale dell’Università degli Studi di Palermo.

“Elementi chiave per dare impulso allo sviluppo e al consolidamento del settore, devono essere la ricerca e la formazione delle risorse umane“, dichiara il prof. Torcivia, che si appresta ad avviare la XV edizione del Master MASV – Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo – il cui bando è già consultabile su unipa.it e scade l’11 Febbraio. Più di 150 sono i corsisti formati dal Master MASV, tra i quali diversi occupano posizioni di rilievo all’interno di primarie aziende vitivinicole siciliane. “In merito alle attività di studio orientate al settore eal perfezionamento di profili competenti negli anni la sensibilità delle aziende è aumentata notevolmente – continua Torcivia – difatti la richiesta di figure specializzate continua a crescere”.

